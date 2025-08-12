Canoa Sprint a Taranto 2026: Il Mar Piccolo conquista la Federazione Internazionale

TARANTO – Proseguono i preparativi per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che vedranno il ritorno della Canoa Sprint tra le 32 discipline in programma.

Il suggestivo scenario del Parco Cimino – Mar Piccolo ospiterà le gare di Canoa Sprint dal 21 al 23 agosto 2026, con otto eventi previsti tra kayak e canoa, nelle specialità singolo e doppio:

• Uomini: K1 1000m, K2 500m, C1 1000m, C2 500m

• Donne: K1 500m, K2 500m, C1 200m, C2 500m

Nei giorni scorsi, una delegazione della Federazione Internazionale Canoa (ICF) ha effettuato un sopralluogo al campo gara per verificarne l’idoneità. Presente anche Jovana Stanojevic, Delegata Tecnica ICF, che ha confermato:

“L’ispezione è stata dettagliata e il progetto rispetta pienamente gli standard richiesti dalla ICF. La collaborazione con il Comitato Organizzatore è ottima.”

Con lei hanno visitato l’area anche Giuseppe Di Palo, Sport and Competition Director di Taranto 2026, Stefano Grillo della Federazione Italiana Canoa Kayak, e Laura Spinelli, responsabile del campo di regata e del Centro Nautico Torpediniere.

Di Palo ha sottolineato l’importanza strategica e simbolica del Mar Piccolo:

“È un impianto unico nel Sud Italia e nel Mediterraneo. Offrirà una competizione moderna, avanzata e orientata agli atleti. Sarà uno dei momenti più iconici dell’intero evento.”

La Canoa Sprint torna ai Giochi del Mediterraneo dopo l’ultima apparizione a Tarragona 2018, confermando Taranto come un punto di riferimento sportivo nel cuore del Mediterraneo.

