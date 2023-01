Cannizzaro (Noi con l’Italia) su situazione trasporti in Basilicata

Potenza, martedì 31 gennaio 2023 – “Quanto accaduto nella giornata di domenica 29 gennaio 2023 ad alcuni passeggeri della linea sostitutiva Potenza – Battipaglia, rimasti per oltre due ore al freddo a causa dei consolidati ritardi, non può e non deve essere trattato come un semplice disservizio, ma deve essere l’occasione, l’ennesima a dire il vero, per affrontare una volta per tutte la questione trasporti e infrastrutture nella nostra regione, senza cadere in facili quanto inopportune strumentalizzazioni politiche”. È quanto afferma il coordinatore lucano di “Noi con l’Italia”, Francesco Cannizzaro.

“Anche quanto comunicato da Trenitalia sul ripristino del servizio non è sufficiente a tranquillizzare i lucani ma evidenzia ulteriormente l’inadeguatezza della rete ferroviaria. La nostra Regione vive da sempre in uno stato di isolamento dal resto del paese dovuto ad una endemica carenza infrastrutturale: la rete stradale è del tutto inadeguata, quella ferroviaria praticamente ferma alla preistoria – prosegue Cannizzaro – Non lo scopriamo oggi, ma questo è il momento di programmare con serietà e responsabilità gli interventi necessari a rimettere la Basilicata in “contatto” con il resto dell’Italia, a partire da un corretto e ben programmato utilizzo dei fondi del PNRR”. “Un dotazione infrastrutturale adeguata consentirebbe di rilanciare la nostra regione anche dal punto di vista economico, rendendola attrattiva per gli investimenti necessari ad avviare quel processo di ripopolamento di cui tanto si parla ma su cui poco si fa. Il nostro vuole essere un appello al Presidente Bardi e alla giunta ad avviare sul tema infrastrutture e trasporti una nuova stagione di governo cha abbia finalmente una visione del futuro di cui abbiamo tutti un disperato bisogno (soprattutto i giovani), partendo proprio dall’affrontare nel modo giusto uno dei problemi più gravi e più vecchi della nostra regione”, conclude Cannizzaro.

