Cangelosi post Potenza-Casertana (1-1)

Le dichiarazioni del tecnico della Casertana, Vincenzo Cangelosi, dopo il pari contro il Potenza. (VEDI CRONACA E TABELLINO)

“Abbiamo avuto le occasioni per il gol del 2 a 0 e del 2 a 1 con Celiento. La squadra ha fatto quello che poteva fare. In questo momento giochiamo ogni tre giorni e con i problemi che abbiamo cerchiamo di sopperire con la voglia. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi”.

