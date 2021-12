CAROVIGNO – Nelle fiamme che hanno avvolto una sorta di “trullo” abitato di Carovigno ha purtroppo perso la vita il cane di una coppia, tratta in salvo, per fortuna, dai vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Nulla da fare, invece, per il povero cagnolino, prelevato privo di sensi dai pompieri intervenuti in Contrada Sierri per domare l’incendio, secondo una prima ricostruzione dei fatti innescato da una stufa. Le fiamme hanno interessato la camera da letto, un soppalco e la cucina all’interno del casolare. Il cane, rimasto bloccato in casa mentre la coppia usciva dall’abitazione, è stato recuperato dai vigili del fuoco già privo di sensi. Purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.