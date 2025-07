Cane finisce in vasca colma di acqua a Noicattaro: salvato

Un cane di taglia media è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che nella mattinata di ieri era finito in una vasca per la raccolta di acqua piovana nelle campagne di Noicattaro, in provincia di Barie non riusciva ad uscire rischiando di annegare. I suoi latrati sono riusciti ad attrarre l’attenzione del proprietario del fondo agricolo che ha provato, senza successo, a salvarlo usando un bancale in legno e alcuni rami per consentirgli di restare a galla. L’animale però era in difficoltà ed è stato necessario l’intervento dei pompieri che sono riusciti a metterlo in salvo. Ora è stato affidato a una associazione che si prenderà cura di lui.

