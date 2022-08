FRANCAVILLA FONTANA – Si era messo nei guai, magari inseguendo una lucertola e poi finendo in fondo ad un pozzo il cagnolino salvato, nella mattinata di oggi, lunedì 8 agosto, dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, intervenuti dopo una segnalazione che ha portato gli uomini del 115 in un terreno a ridosso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere San Lorenzo. L’animale è stato raggiunto, imbracato e infine tratto in salvo dai pompieri. Sul posto, anche la polizia locale.