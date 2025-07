Bruno, il cane eroe, ucciso con dei bocconi infarciti di chiodi

TARANTO: È stato ucciso con dei bocconi di würstel imbottiti di chiodi.

Bruno, Il cane di soccorso, di sette anni, premiato per le sue imprese eroiche anche da Giorgia Meloni è stato ritrovato in una pozza di sangue da Arcangelo Caressa, l’addestratore che non si da pace. Qualcuno lo ha adescato facendoli ingerire dei würstel con all’interno piccoli chiodi che gli hanno provocato emorragie interne fatali.

Un atto vigliacco, brutale e deliberato. Bruno, non era un cane qualunque: era un cane molecolare addestrato a individuare tracce umane anche a distanza di giorni.

«Una morte orrenda, disumana e premeditata – ha detto l’addestratore -, per mano di qualcuno a opera di qualcuno che ha lanciato al di là dei cancelli il cibo». Caressa ha salutato il suo “fedele amico” con un post su Facebook:

«Ho ritrovato il corpo esanime di Bruno. Purtroppo Bruno è stato ucciso, gli hanno buttato dei würstel con dei chiodi dentro. Oggi sono morto insieme a te»

