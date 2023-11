Candela: Anna Falchi madrina del ‘Paese del Natale’

È di origini finlandesi proprio come Babbo Natale e arriverà a Candela per essere la madrina di un evento ormai consolidato e atteso da grandi e piccini, ‘Il Paese del Natale’. È Anna Falchi, nota showgirl e attrice italiana, che non vede l’ora di raggiungere la cittadina dei Monti Dauni.

Siamo in autunno, ma a Candela già si respira aria di Natale. Archiviato il successo di Stritt Strett, il festival degli artisti di strada, si è già all’opera per organizzare gli eventi natalizi, che culminano con questo appuntamento molto amato in tutta la Capitanata e non solo.

“Quest’anno spegniamo ben 10 candeline – ha commentato Nicola Gatta, sindaco di Candela -, festeggiamo un bel traguardo per un evento partito un po’ per scommessa, ma che in pochi anni è riuscito a registrare numeri importanti e ha dimostrato la bontà della nostra idea: il turismo, nei nostri borghi, è possibile e può dare un grosso aiuto alla nostra economia durante tutto l’arco dell’anno”.

”Per festeggiare questi 10 anni del “Paese del Natale” – continua Gatta – stiamo lavorando per riproporre il ricco calendario di eventi che ogni anno ci accompagna per tutto il mese di dicembre: oltre alla Casa di Babbo Natale e ai Mercatini, quest’anno ritorna la pista di pattinaggio sul ghiaccio, un’attività che piacerà tanti ai bambini quanto agli adulti. Non mancheranno le luminarie d’autore, la Via del Natale e la Piazzetta del Presepe che quest’anno sarà collocata nei pressi di Palazzo Doria – così da esaltare un altro caratteristico angolo del centro storico di Candela – oltre a tante altre iniziative collaterali”.

L’appuntamento con l’inizio del calendario di eventi natalizi è per sabato 25 novembre, con l’apertura della Casa di Babbo Natale e l’accensione delle luminarie. Anna Falchi sarà la prima ad incontrare Babbo Natale nella sua bella dimora al terzo piano di Palazzo Ripandelli.

“Ci aspetta un periodo davvero impegnativo – ha aggiunto il sindaco Gatta – ma tutto questo è possibile grazie alla sinergia che si è creata con le associazioni del territorio, l’Asp Candela Promozione e la Pro Loco, oltre al prezioso lavoro di tanti collaboratori e volontari. Sono sicuro che anche questa edizione saprà regalare emozioni e tanto divertimento a quanti decideranno di visitare Candela e i Monti Dauni in uno dei periodi più belli dell’anno”, ha concluso il sindaco

