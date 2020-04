Condividi

Rapinatore solitario in azione poco prima delle 20 presso la salumeria di Largo Castello a Lequile. A scopo intimidatorio il malvivente ha gettato contro il proprietario della candeggina e sotto la minaccia di un fucile si è fatto consegnare l'incasso della giornata ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di san Pietro in Lama. All'attenzione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.