BARLETTA – Continuano le analisi relative agli sversamenti illeciti nel canale H di Barletta. Il torrente di scolo sul lungomare Mennea, da settimane oggetto di rilievi da parte della Capitaneria di Porto, è tra le principali preoccupazioni ambientali della città. Le operazioni condotte fino a martedì sera avrebbero permesso di individuare una condotta di acque nere all’altezza di via dei Falegnami, nella zona industriale nord. Le crepe nello scarico avrebbero causato delle copiose perdite, poi confluite nelle acque bianche del canale H e quindi direttamente nell’Adriatico.

I tecnici di Acquedotto Pugliese hanno effettuato la necessaria manutenzione, non scartando però l’ipotesi degli sversamenti illeciti già segnalati durante il mese di maggio. Le analisi chimiche sui campioni raccolti sono ancora in corso. Già depositato anche un esposto in Procura, segnalando i rischi per la salute dei barlettani e dei turisti che, già in questi giorni, stanno affollando il lungomare Mennea. Il 30 e il 31 luglio, nella stessa area, è prevista la doppia tappa del Jova Beach Party, che nel 2019 fece registrare un’affluenza di 40mila persone.