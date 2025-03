Canada restituisce all’Italia tre oggetti sacri di San Nicola

OTTAWA — Tre preziosi oggetti sacri legati a San Nicola di Bari sono stati restituiti all’Italia dalle autorità canadesi, al termine di una cerimonia ufficiale svoltasi nella serata si mercoledì 20 marzo a Ottawa, in Canada. Si tratta di una reliquia ossea, una capsella contenente più reliquie e una statuetta lignea del Santo, esportati illecitamente e sequestrati dalla Canadian Border Service Agency.

«Ringrazio le autorità canadesi per questo importante gesto di collaborazione e rispetto verso il nostro patrimonio religioso e culturale», ha dichiarato Alessandro Giuli, ministro della cultura, sottolineando il valore simbolico della restituzione.

L’iniziativa è avvenuta nel contesto del Canada-Italy Symposium on Crimes Against Cultural Property, organizzato dal ministero della Cultura canadese, al quale ha partecipato anche il comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Francesco Gargaro.

Il simposio si inserisce nel quadro della rinnovata cooperazione tra Italia e Canada, rafforzata dalla Ministeriale G7 Cultura di Napoli del 2024. «È la dimostrazione del grande impegno del governo nella salvaguardia del patrimonio artistico italiano», ha commentato Filippo Melchiorre, senatore barese di Fratelli d’Italia, che ha espresso orgoglio per il ritorno a casa di questi importanti simboli di fede.

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse anche da Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Bari, on. Miche dai consiglieri comunali Antonio Ciaula, Laura De Marzo e Giuseppe Viggiano. «Il ritorno di questi beni preziosi nella Basilica di San Nicola rafforza il legame storico, culturale e spirituale che unisce il Santo alla città di Bari e alla sua comunità», hanno dichiarato in una nota congiunta.

Un atto che, oltre a restituire un pezzo importante della nostra eredità, testimonia l’efficacia della collaborazione internazionale nella lotta al traffico illecito di beni culturali.

