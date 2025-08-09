9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Campomarino di Maruggio: ombrelloni e lettini costi quel che costi

Marzia Baldari 9 Agosto 2025
centered image

CAMPOMARINO DI MARUGGIO: Per lettini e ombrelloni si può arrivare a spendere anche 80 euro: i prezzi sulla costa della provincia di Taranto scottano, ma non solo da quest’anno. Eppure, al preludio di ferragosto molti non hanno rinunciato al meritato relax, costi quel costi.

