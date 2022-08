CAMPOBASSO – “Mi aspetto che venga resa giustizia al Campobasso”: le parole, raccolte dalla redazione sportiva di Antenna Sud, sono del patron della società molisana, Mario Gesué. Per lui sono ore di attesa perché nella mattina di venerdì si conoscerà l’esito del ricorso al Consiglio di Stato contro l’esclusione dal campionato di serie C. Stando alle indiscrezioni, raccolte dalla nostra redazione, il Campobasso verrebbe riammesso in Lega Pro che, a questo punto, comincerebbe la prossima stagione con 61 squadre. Il presidente Gesuè ci racconta di aver perso dieci anni di vita, in questi due mesi di lavoro con l’avvocato Cesare Di Cinto che ha curato il ricorso al Consiglio di Stato. Il patron del Campobasso ricorda come entro il 30 maggio scorso siano state pagate le 20 rate relativi ad avvisi bonari inviati dall’Agenzia delle Entrate, relativi ad imposte del 2019 e 2020. Ma quel pagamento era stato ritenuto non idoneo dalla Covisoc, con la conseguente esclusione dal campionato di serie C da parte del consiglio direttivo della Lega Pro. “E’ una situazione assurda” sottolinea Gesué. “Obbediremo alla decisione del Consiglio di Stato”, aggiunge il presidente del Campobasso. Sarà una lunga notte di attesa che potrebbe sfociare con il lieto fine.

Salvatore Petrarolo