Campionato 2021-22 | Happy Casa esordio con Trieste

Ufficializzato il calendario di Legabasket per la stagione 2021-22 Per l’Happy Casa Brindisi esordio esterno con l’Allianz Pallacanestro Trieste il 26 settembre, prima gara interna sette giorni dopo con la Dinamo Sassari. Il derby del sud Brindisi-Napoli è in programma all’ultima di andata (8 maggio 2022), mentre il match di ritorno si giocherà il 27 marzo 2022. Da questa stagione il girone di ritorno cambia, senza rispettare la progressione dell’andata e ciò al fine di far disputare gli incontri di maggior richiamo e importanza in determinati momenti dell’anno e – come puntualizza la stessa LBA – per garantire maggiore imprevedibilità.