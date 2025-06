Campi Salentina, sospeso comandante della Polizia Locale

È stato sospeso dal servizio il comandante della Polizia Locale di Campi Salentina, Francesco Angiulli, in seguito a una condanna a tre anni di reclusione per maltrattamenti. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Alfredo Fina e notificato nelle scorse ore tramite pec inviata dagli uffici comunali.

A motivare il provvedimento non è solo la condanna penale, ma anche la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, prevista nel dispositivo della sentenza emessa circa dieci giorni fa. Un colpo durissimo per la carriera del 45enne originario di Fasano, che ha prestato servizio in diversi comuni del Leccese prima di approdare a Campi Salentina. Secondo quanto trapela da ambienti comunali, la decisione sarebbe maturata nel corso dell’ultima settimana, al termine di una valutazione giuridica approfondita condotta con l’ufficio legale dell’ente. La sospensione, dunque, si configura come un atto dovuto, alla luce dell’incompatibilità tra la funzione pubblica esercitata e la condanna subita in primo grado. La vicenda ha generato forte imbarazzo all’interno del comando e tra gli amministratori locali, che hanno preferito per ora mantenere il massimo riserbo. Non sono state diffuse dichiarazioni da parte del diretto interessato o del suo legale, ma non si esclude che Angiulli possa presentare ricorso in appello. Nel frattempo, la guida della Polizia Locale sarà affidata a un funzionario interno, in attesa di chiarimenti definitivi sulla posizione giuridica e lavorativa del comandante sospeso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts