CAMPI SALENTINA – Divampa incendio in piena notte, salvata famiglia dai vigili del fuoco. La chiamata d’intervento al 115 è giunta alle 04.00 di questa mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta a Campi Salentina dove le fiamme stavano interessando il vano soggiorno di un appartamento posto al piano primo, di una palazzina di tre piani, in via Calabrese. Il padre, accortosi dell’incendio, è riuscito a mettere in salvo la moglie e le sue due bambine. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione. Il fumo sprigionato dalla combustione ha costretto i caschi rossi ad evacuare l’intero stabile. Al momento l’appartamento oggetto dell’intervento è stato reso inagibile in attesa di ulteriori accertamenti tecnici. Le cause dell’incendio si presume siano di natura elettrica.