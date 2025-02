Campi Salentina: cittadinanza onoraria al giudice Francesco Cosentino

Il Comune di Campi Salentina renderà omaggio al giudice Francesco Cosentino, protagonista di una storica stagione nella lotta alla criminalità organizzata, conferendogli la cittadinanza onoraria.

Il riconoscimento arriva per il suo straordinario contributo alla giustizia e alla sicurezza del territorio, in particolare per aver presieduto il primo maxiprocesso alla Sacra Corona Unita tra il 1990 e il 1991, emettendo condanne decisive contro esponenti di spicco della mafia pugliese.

Il conferimento avverrà in due momenti ufficiali:

• Mercoledì 26 febbraio, il Consiglio Comunale straordinario e monotematico ratificherà la decisione.

• Venerdì 28 febbraio, al Teatro “Excelsior – Carmelo Bene”, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dell’onorificenza.

Alla serata parteciperanno importanti esponenti del mondo della magistratura, tra cui Cataldo Motta, già procuratore della Repubblica di Lecce e direttore della DDA di Lecce, Francesco Mandoi, ex sostituto procuratore nazionale Antimafia, ed Elsa Valeria Mignone, già procuratore aggiunto a Lecce. Seguirà il dialogo teatrale “Mio padre ed io (In bilico tra due Franceschi)”, scritto e interpretato da Salvatore e Francesco Saverio Cosentino, che offrirà una riflessione sull’importanza della giustizia e dell’impegno civile.

Il sindaco Alfredo Fina ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «Il nostro vuole essere un segno di profonda riconoscenza verso un servitore dello Stato che, anche di fronte alle minacce, ha sempre difeso la legalità, aiutando la nostra città a superare un periodo buio».

Con questa cittadinanza onoraria, Campi Salentina intende rendere omaggio al coraggio e all’integrità di un magistrato che ha lasciato un segno indelebile nella storia della giustizia italiana.

