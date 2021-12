Ladri in azione al discount Lidl di Campi Salentina, situato sulla statale 7ter, già in passato preso di mira. Nella notte, intorno alle 4, ignoti si sono introdotti all’interno dopo aver manomesso una delle porte del retro e, dopo aver praticato il foro su un muro degli uffici, sono entrati in possesso del denaro contento in cassaforte, somma in fase di quantificazione. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia locale che stanno individuando e analizzando le immagini degli occhi elettronici presenti in zona.