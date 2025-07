Campi da tennis in verde e blu per Taranto 2026: scelta alla US Open

A seguito del completamento della demolizione dei precedenti impianti, avvenuta nella mattinata di giovedì 24 luglio, Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi di Taranto 2026, ha incontrato l’architetto Paolo Pettene, tra i maggiori esperti nel settore dell’impiantistica sportiva, per definire la cromia degli otto campi da tennis che verranno realizzati nello stesso Centro Sportivo Magna Grecia di Taranto.

La scelta è ricaduta sui colori verde e blu, in linea con le tonalità adottate per i campi dell’US Open in America. Al termine dell’incontro, il Commissario Ferrarese ha dato mandato al’ingegner Luca Lucanie del RUP di procedere con la realizzazione dei campi, utilizzando i colori scelti.

