Camion si ribalta, paura ma feriti lievi

AVETRANA: Un impressionante incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato sulla strada tra Avetrana e Salice Salentino, dove un grosso camion carico di bitume è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco.

A bordo del mezzo si trovavano due persone: l’autista, che ha riportato solo lievi contusioni e ha rifiutato il trasporto in ospedale, e un passeggero di 25 anni, che ha riportato una ferita alla testa ed è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, un’ambulanza e una ruspa, necessaria per rimuovere il materiale disperso e tentare di sollevare il pesante mezzo. Fortunatamente, non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

