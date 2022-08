TARANTO – Un camion si è ribaltato sulla strada statale 106, nel tratto che permette l’immissione nella strada statale 7 in direzione Grottaglie. I fatti accaduti nella notte, poco prima dell’alba, del 26 agosto, quando il mezzo, per cause in fase di accertamento, avrebbe impattato contro il guardrail, ribaltandosi. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli ed il conducente del mezzo sarebbe rimasto illeso, tanto da non rendere necessario l’intervento dei sanitari.

Il traffico veicolare ha subito rallentamenti per diverse ore, con deviazioni verso arterie secondarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale Anas