TARANTO- Fortunatamente è ferito lievemente l’autista di un camion che ha trasportato mozzarelle e che si è ribaltato sulla statale jonica adagiandosi sul lato sinistro: sul posto sono giunti i carabinieri e il personale dell’Anas.

È accaduto intorno alle 4.30 circa del 26 agosto quando per cause in fase di accertamento un camion che trasportava mozzarelle si è ribaltato sulla strada statale 106, all’altezza dell’uscita per Grottaglie. I mezzi di soccorso hanno impiegato circa quattro ore per recuperare il mezzo e ristabilire le condizioni di sicurezza della carreggiata. Il traffico è stato rallentato e deviato.