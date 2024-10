Camion in fiamme sulla Taranto – Brindisi

Momenti di tensione nella mattinata di lunedì 14 ottobre sulla Strada Statale 7 che collega Taranto con Brindisi. Un camion ha preso fuoco mentre era in marcia all’altezza dell’uscita per Latiano. Il conducente ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se il traffico ha subito qualche rallentamento.

