Camera Commercio Lecce premia US Lecce: “Eccellenza del Salento”

L’Unione Sportiva Lecce continua a rappresentare non solo un punto di riferimento calcistico, ma anche un modello aziendale e gestionale di successo a livello nazionale. È quanto ribadito dal presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, durante un incontro con i vertici della società giallorossa, svoltosi nella sede dell’ente camerale leccese.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del club Saverio Sticchi Damiani, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, il responsabile marketing Andrea Micati, il segretario generale della Camera di Commercio Francesco De Giorgio e i rappresentanti della giunta e del consiglio camerale.

«L’Unione Sportiva Lecce è una delle eccellenze del Salento, non solo per i risultati sportivi, ma per la gestione economica che la pone tra le aziende sportive più virtuose del Paese – ha dichiarato Vadrucci -. Il Lecce svolge un ruolo fondamentale nella promozione del territorio, proiettandosi nella vetrina della Serie A, dove sarà presente anche nella prossima stagione. È il terzo anno consecutivo di permanenza nella massima serie e, parallelamente, il terzo anno di collaborazione tra la Camera di Commercio e la società, nata nel 1908 e storicamente legata al territorio».

Nel suo intervento, il presidente Sticchi Damiani ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata dal mondo economico salentino e ha rimarcato l’importanza della sostenibilità finanziaria: «Il nostro lavoro quotidiano è sempre impegnativo, ma non derogheremo mai ai nostri principi economici per evitare di cadere negli errori che hanno portato altre società a situazioni drammatiche. Proprio oggi pensavo a realtà come Spal e Brescia, retrocesse con noi cinque anni fa e ora fallite. Noi, insieme al Napoli, rappresentiamo l’unica realtà meridionale in Serie A. Continueremo a lavorare con il massimo impegno, insieme a istituzioni e tifosi, per mantenere e consolidare il nostro posto, cercando di ridurre il divario con società che operano con risorse ben superiori». Sticchi Damiani ha poi ricordato i lavori di ammodernamento e copertura dello stadio, realizzati in collaborazione con le istituzioni nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, che contribuiranno a rafforzare ulteriormente la struttura societaria.

Anche il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha evidenziato la piena sintonia con la dirigenza e l’impegno costante nel mantenere il difficile equilibrio tra risultati sportivi e solidità finanziaria: «Seguiamo un percorso di crescita graduale, cercando ogni anno di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, mantenendo l’equilibrio economico. Un traguardo ogni anno più complicato, ma sempre più prestigioso, per noi e per le migliaia di tifosi che ci seguono nel Salento, in Puglia e in tutta Italia, e per i quali rappresentiamo una bandiera».

Corvino ha infine ricordato il progetto del nuovo Centro sportivo a Martignano, che accoglierà tutte le formazioni del club e contribuirà a sviluppare ulteriormente il movimento calcistico giallorosso.

