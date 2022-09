ROMA – Il Consigliere Regionale di Forza Italia Vito De Palma eletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale P03 di Taranto. La notizia si apprende direttamente dal sito del Ministero dell’Interno “Eligendo” che indica con la spunta blu l’elezione di De Palma al termine dei complessi calcoli effettuati in base agli elementi venuti alla galla dalle urne lo scorso 25 settembre. Il posto di Vito De Palma in consiglio regionale sarà occupato adesso da Massimiliano Di Cuia (Forza Italia) attualmente consigliere comunale a Taranto. Tre giorni dopo la chiusura dei seggi si apprende dell’elezione di un parlamentare della Repubblica, uno dei motivi per i quali questa legge elettorale dovrebbe essere cambiata. Stando sempre al sito “Eligendo”, De Palma sarebbe entrato tra gli eletti al al posto del barlettano Marcello Lanotte (anch’egli di Forza Italia), che proprio ieri in virtù della sua elezione aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio comunale della città della disfida, per non conciliabile con il nuovo incarico, ed ora?

Qui sotto lo screenshot del sito ufficiale “Eligendo” che indica De Palma eletto

Qui sotto sempre da Eligendo si evince che Lanotte non risulta tra gli eletti