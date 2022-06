SAN SEVERO- Si chiama Lorena Cicciotti il nuovo vicequestore del commissariato di Polizia di San Severo. L’avvicendamento alla direzione si è svolto nella giornata del 13 giugno: il vicequestore, Claudio Spadaro, che ha brillantemente diretto e coordinato le attività di polizia effettuate nell’area di San Severo portando a compimento numerose operazioni di contrasto alla criminalità, dopo cinque anni è stato trasferito al commissariato di Trani e al suo posto si è insediato il vice questore, Lorena Cicciotti, proveniente dal commissariato di Battipaglia.

Curriculum vitae e incarichi del vicequestore Cicciotti

Il vicequestore Lorena Cicciotti, dopo aver frequentato il 138° corso allievi agenti, ha svolto i suoi primi incarichi presso il compartimento Polizia postale di Bologna, il commissariato di “Vicaria-Mercato” e il Palazzo di Giustizia a Napoli fino al superamento del concorso da commissario di Polizia. Dopo aver frequentato presso l’istituto superiore di Polizia il 94° corso per funzionari, è stata assegnata presso i commissariati di Cittanova in provincia di Reggio Calabria e di Lauro di Nola in provincia di Avellino dove si è contraddistinta per aver inflitto numerosi colpi alla criminalità organizzata, tra cui la cattura di un noto latitante, e dove è stata impegnata nella costante lotta a forme di criminalità diffuse e a contesti delittuosi organizzati. Nel 2014 è stata assegnata alla Questura di Salerno dove ha ricoperto, dapprima, il ruolo di vicedirigente della Squadra Mobile come responsabile della sezione criminalità organizzata, e, successivamente, ha assunto la direzione dell’ufficio investigativo fino al 2018 quando è stata trasferita al commissariato di Battipaglia dove si è contraddistinta, in particolare, per aver coordinato numerose attività di contrasto a varie forme di illegalità.

Il Questore ringrazia per l’attività svolta il commissario Claudio Spadaro a cui augura ogni fortuna professionale e formula il suo augurio di buon lavoro al vicequestore Lorena Cicciotti. L’area di San Severo è una delle più attenzionate dalla Questura che, unitamente al commissariato, svolge quotidiani servizi di contrasto ad ogni tipo di criminalità.