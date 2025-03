Cambio ai vertici nella GdF: il Gen. Buratti nuovo Comandante in Seconda

Si è svolta a Roma, presso la storica Caserma “Piave”, sede del Comando Generale, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza. Il Generale di Corpo d’Armata Sebastiano Galdino ha passato il testimone al Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti.

L’evento è iniziato con un momento di raccoglimento in onore dei Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario del Corpo. A seguire, i due Generali hanno reso omaggio alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza, sottolineando l’importanza della tradizione e del senso di appartenenza al Corpo.

Alla cerimonia ha preso parte il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, insieme ai vertici dell’Istituzione e a una vasta rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, sia in servizio sia in congedo. Presenti anche rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale.

Nel suo discorso, il Generale De Gennaro ha espresso profonda gratitudine al Generale Galdino per il prezioso contributo offerto durante il suo mandato, caratterizzato da dedizione, competenza e spirito di servizio. Con il raggiungimento del limite di età per il servizio attivo, il Generale Galdino conclude una lunga e illustre carriera all’interno della Guardia di Finanza.

Il nuovo Comandante in Seconda, Generale Bruno Buratti, è un ufficiale di grande esperienza. Nato a Roma nel 1961, è sposato e padre di due figlie. Dopo l’ingresso in Accademia nel 1981, ha ricoperto incarichi di rilievo in ambito operativo e di Stato Maggiore. Ha guidato il Comando Provinciale di Savona e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per poi assumere la responsabilità del III Reparto Operazioni del Comando Generale.

Nel corso della carriera è stato alla guida dei Comandi Regionali del Veneto e del Lazio e, più recentemente, ha ricoperto ruoli di vertice nei Comandi Interregionali dell’Italia Nord-Orientale e Centrale. Ha inoltre svolto l’incarico di Ispettore per gli Istituti di Istruzione, curando la formazione e il reclutamento del personale del Corpo.

La sua preparazione accademica è altrettanto solida: laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienze Politiche, ha insegnato in ambito giuridico ed economico presso istituzioni militari e università italiane. È autore di numerosi saggi e articoli, con collaborazioni con RAI Storia e partecipazioni a convegni su tematiche economico-giuridiche.

Nel suo nuovo incarico, il Generale Buratti metterà a disposizione la sua esperienza e competenza per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Guardia di Finanza, con il pieno supporto del Comandante Generale e dell’intero Corpo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author