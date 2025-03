CallMat Matera: “Passi avanti con la Regione, ora tutele concrete per i lavoratori”

Le segreterie regionali di Basilicata di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl TLC, insieme alla Rsu di sito CallMat Matera, esprimono apprezzamento per l’impegno della Regione Basilicata nella gestione della vertenza CallMat, dopo l’incontro di aggiornamento con la stessa Regione e TIM.

La Regione ha presentato un piano triennale 2025/27 per la dematerializzazione degli archivi cartacei, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro (10 milioni stanziati dall’ente regionale e 5 dal Governo), a cui si aggiunge l’istituzione del numero verde 116 117, che garantirà la continuità assistenziale ai cittadini durante la chiusura degli ambulatori di base.

L’assessore alle Attività Produttive, Franco Cupparo, ha annunciato che la Regione, insieme al Dipartimento per la transizione digitale e l’IPZS (Istituto Poligrafico Zecca dello Stato), lancerà un bando per l’assegnazione delle attività, prevedendo una clausola di salvaguardia per il personale CallMat attualmente in forza.

I sindacati, pur apprezzando la concretezza e lo sforzo della Regione, chiedono al Mimit di vigilare sul percorso per garantire continuità occupazionale e parità economica e normativa per tutti i lavoratori del sito di Matera.

L’appello è rivolto anche a TIM, affinché rispetti le tempistiche e collabori responsabilmente. Le sigle sindacali sottolineano l’importanza di non perdere nessun posto di lavoro e sollecitano il Ministero per l’emanazione del decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale, visto il mancato anticipo della solidarietà da parte dell’azienda, che ha messo in difficoltà i lavoratori.

