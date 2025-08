Calimera, sventata truffa ai danni di un’anziana

Dei malviventi cercano di sottrarre denaro e gioielli a un’anziana signora con la scusa di un finto incidente stradale, ma i carabinieri sventano la truffa e li arrestano. È accaduto lunedì 4 agosto a Calimera.

Intorno alle prime ore del pomeriggio, la vittima, una donna di oltre 65 anni residente nel centro cittadino, ha ricevuto una telefonata sul numero fisso di casa. Dall’altro capo del telefono, una voce maschile si è presentata con sicurezza dicendo di essere un “comandante dei carabinieri di Lecce”.

Con tono allarmato e credibile, il malvivente ha comunicato alla donna che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, in cui un ragazzo di 19 anni aveva riportato lesioni molto serie.

Per evitare l’arresto del figlio, dunque, ha raccontato la vittima, il finto carabiniere avrebbe esortato la donna a consegnare urgentemente una somma pari a 16.500 euro, o in alternativa i gioielli e gli oggetti preziosi che possiede in casa.

Ma la messinscena dei malviventi non finisce qui: poco dopo, un uomo si è presentato alla porta di casa dell’anziana, qualificandosi come collega del sedicente comandante e dicendo di essere incaricato di ritirare quanto pattuito al telefono. Così, terrorizzata e in totale buona fede, la donna consegna tutti i propri gioielli, contenuti in un cofanetto, per un valore stimato di circa 30 mila euro.

Fortunatamente, nel frattempo il vero figlio, informato dell’accaduto, si è reso conto della truffa in atto e ha allertato i carabinieri della stazione di Calimera. Tempestivo l’intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno fermato il presunto ladro che si aggirava ancora nei pressi dell’abitazione della vittima.

La refurtiva è stata subito restituita alla proprietaria, visibilmente scossa, mentre il presunto truffatore è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce. Proseguono le indagini per identificare eventuali complici coinvolti nel raggiro.

