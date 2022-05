Rapinatore solitario in azione all’ufficio postale di Calimera portando via circa 7mila euro in contanti. E ora è caccia all’uomo in tutto l’hinterland di Lecce. Il malvivente ha fatto irruzione con il volto coperto e armato di un coltello. Si è diretto rapidamente verso le casse e ha minacciato un impiegato, intimando di consegnare il denaro. Fatta incetta di soldi, l’uomo s’è subito allontanato. È stato visto salire a bordo di un’autovettura e ripartire a forte velocità. Indagano i carabinieri che stanno visionando le immagini di sorveglianza.