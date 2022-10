Calimera, raggiunto da colpi di pistola: è grave

Sarebbero almeno tre i colpi di pistola esplosi a tarda ora a Calimera e che hanno ferito gravemente un uomo. Si tratta di G.D., 56enne del posto, volto già noto alle forze dell’ordine, che si trovava nei pressi di un bar tra via Basilicata e via Sicilia quando ad un certo punto un auto di grossa cilindrata, di colore scuro, si è fermata ed un uomo ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco per poi fuggire via. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto la vittima, rimasta ferita alle gambe e all’addome, con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sulla scena del crimine hanno effettuato i rilievi i Carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche.