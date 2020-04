Calimera (LE) | Arrestato il medico accusato di aver picchiato anziano

Condividi

I militari della Stazione Carabinieri di Calimera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lecce – Ufficio GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica per il reato di lesioni personali aggravate a carico di Vincenzo Refolo, di 57 anni, medico dell’ASL di Lecce. L'uomo, fuori dal proprio studio medico, avrebbe aggredito con calci e pugni un proprio assistito di 85 anni. L'anziano si sarebbe recato da lui per chiedere spiegazioni in merito ad una prescrizione medica per una visita ortopedica che doveva eseguire. I carabinieri della locale stazione, intervenuti su richiesta di alcune persone presenti al momento dei fatti, hanno sin da subito percepito la gravità dei fatti e dopo aver allertato i medici del 118, hanno avviato le indagini acquisendo un video che riprendeva l’accaduto. Agli atti, oltre al video, anche la testimonianza di alcuni presenti.

L’attività dell’Arma coordinata dal Dott. Carducci Massimiliano, titolare del fascicolo processuale e dal Procuratore Capo Leonardo Leone De Castris, ha consentito nell’immediato di raccogliere e suffragare la gravità indiziaria a carico del medico di base che nel pomeriggio odierno è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L’anziano 85enne è ricoverato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i sanitari hanno diagnosticato la frattura di alcune costole con prognosi di 25 giorni.