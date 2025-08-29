Calenda: “ Apprezzo la Meloni. Salvini? È una scheggia impazzita”

Parole dure quelle di Carlo Calenda, protagonista nel pomeriggio a La Piazza – Il Bene Comune, la kermesse politica che ha portato nel cuore della Valle d’Itria ministri, leader di partito e rappresentanti delle istituzioni.
Il leader di Azione ha puntato il dito contro i metodi della politica pugliese: “Le elezioni regionali stanno diventando esclusivamente clientelari e se questi sono i metodi Azione non li appoggia”. Un attacco frontale a dinamiche che, secondo Calenda, rischiano di svuotare la competizione elettorale di contenuti reali.
Non sono mancati i riferimenti al governo nazionale. Calenda ha definito Giorgia Meloni “una persona che stimo e che reputo capace in diverse cose ed alcune le appoggio anche in Parlamento”, pur precisando che “non andrei mai a destra, perché i temi concreti del Paese continuano a non essere affrontati. Quel governo non guarda le cose con realismo, ed è questo che non mi convince”.
Decisamente più aspro il giudizio su Matteo Salvini: “Salvini è una scheggia impazzita”, ha affermato dal palco, suscitando la reazione del pubblico presente.
Un intervento a tutto campo, quello di Calenda, che conferma la linea di Azione: critica alle degenerazioni del clientelismo locale, distanza dal centrodestra e disponibilità a sostenere solo battaglie politiche considerate “concrete” e basate sul realismo.
