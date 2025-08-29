29 Agosto 2025

Calenda: “ Apprezzo la Meloni. Salvini? È una scheggia impazzita”

Maria Teresa Carrozzo 29 Agosto 2025
Parole dure quelle di Carlo Calenda, protagonista nel pomeriggio a La Piazza – Il Bene Comune, la kermesse politica che ha portato nel cuore della Valle d’Itria ministri, leader di partito e rappresentanti delle istituzioni.

Il leader di Azione ha puntato il dito contro i metodi della politica pugliese: “Le elezioni regionali stanno diventando esclusivamente clientelari e se questi sono i metodi Azione non li appoggia”. Un attacco frontale a dinamiche che, secondo Calenda, rischiano di svuotare la competizione elettorale di contenuti reali.

Non sono mancati i riferimenti al governo nazionale. Calenda ha definito Giorgia Meloni “una persona che stimo e che reputo capace in diverse cose ed alcune le appoggio anche in Parlamento”, pur precisando che “non andrei mai a destra, perché i temi concreti del Paese continuano a non essere affrontati. Quel governo non guarda le cose con realismo, ed è questo che non mi convince”.

Decisamente più aspro il giudizio su Matteo Salvini: “Salvini è una scheggia impazzita”, ha affermato dal palco, suscitando la reazione del pubblico presente.

Un intervento a tutto campo, quello di Calenda, che conferma la linea di Azione: critica alle degenerazioni del clientelismo locale, distanza dal centrodestra e disponibilità a sostenere solo battaglie politiche considerate “concrete” e basate sul realismo.

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

