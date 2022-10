Durissimo attacco di Carlo Calenda nei confronti di Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. I due presidenti dem delle regioni Campania e Puglia finiscono nel mirino di Calenda che in un tweet li definisce due “sultani del sud” ed esempi evidenti del deragliamento valoriale della sinistra.

“Le surreali iniziative di De Luca per la pace. L’esempio più evidente del deragliamento valoriale della sinistra sono i due sultani meridionali De Luca e Emiliano. Qualunquismo, assistenzialismo e clientelismo” scrive Calenda ritwittando il post di un utente che ieri ha partecipato all’iniziativa organizzata da De Luca a Napoli per la pace. Nel post dell’utente si vede un video dove alcuni giovani manifestanti insultano pesantemente Roma e i romani con cori pesantissimi.