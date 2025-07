Caldo torrido al Perrino, FP Cgil Brindisi minaccia denuncia ai NAS

Reparti ospedalieri senza aria condizionata, pazienti fragili esposti a temperature elevate e personale ridotto al minimo: è la situazione che si registra da giorni all’interno dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove l’emergenza caldo sta causando gravi disagi all’assistenza sanitaria. A denunciarlo è la FP Cgil Brindisi, che si dice pronta a formalizzare una segnalazione ai Carabinieri del NAS per accertare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza della struttura.

Nel reparto di Ortopedia, due stanze sono state dichiarate inagibili dal primario e dal coordinatore infermieristico a causa delle alte temperature. L’utilizzo di un condizionatore portatile non ha risolto il problema, costringendo al trasferimento dei pazienti.

Criticità ancora più gravi sono emerse nello Stroke, reparto semi-intensivo con pazienti particolarmente vulnerabili. Nonostante l’installazione di due condizionatori portatili, il caldo resta insopportabile per degenti e personale, già messo a dura prova da turni prolungati e carenze d’organico.

Situazione complessa anche in Neurologia, dove dieci dipendenti usufruiscono dei benefici della legge 104 e alcuni infermieri non sono stati sostituiti, con evidenti ricadute sull’organizzazione dei turni.

La FP Cgil Brindisi definisce la situazione “non più accettabile” e denuncia l’assenza di un intervento risolutivo per una problematica che si ripresenta ogni estate: la colonna di condizionamento, già in passato oggetto di lunghe attese per la riparazione, continua a causare disagi con conseguenti costi a carico della collettività.

Il sindacato chiede il ripristino immediato della climatizzazione nei reparti, una verifica delle condizioni di sicurezza da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’adozione di un piano estivo strutturato, anche per fronteggiare la cronica carenza di personale.

“La misura è colma e se non ci saranno risposte tempestive, ci rivolgeremo alle autorità competenti per accertare eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza”, afferma la FP Cigl.

L’organizzazione ha già annunciato, tramite una nota firmata Francesco Pollasto, coordinatore alla sanità, e Valerio Aga, segretario aziendale, che sarà inoltrata una segnalazione ufficiale ai NAS per approfondire le condizioni nei reparti coinvolti.

