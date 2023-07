Caldo rovente: Sabato 15 luglio bollino rosso a Bari

Impennata, sabato 15 luglio, del numero delle città con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per la salute di tutta la popolazione. Se oggi (13 luglio) e domani (14 luglio) sono 10 i capoluoghi nella morsa dell’afa, sabato saranno ben 16.

E’ quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero, che prende in considerazione 27 centri urbani. Le 10 città con il bollino rosso oggi e domani sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. All’elenco sabato si aggiungeranno Bari, Cagliari, Messina, Pescara, Catania e Civitavecchia.

Quanto ai comuni con bollino arancione, che indicano il massimo livello di rischio per la popolazione fragile (anziani, bambini e portatori di malattie croniche), oggi sono 5 (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina), domani 6 (anche Palermo) e sabato saranno 3 (Brescia, Palermo e Reggio Calabria). Condizioni meteo da bollino verde (nessun rischio caldo per tutti) sabato per Torino: oggi lo sono Venezia e Verona e domani anche Torino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp