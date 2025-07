Caldo estremo, Ministero Salute: “Seguite le 10 regole basilari”

Con l’arrivo delle alte temperature e le prime ondate di calore, il Ministero della Salute rinnova l’invito alla popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni di prevenzione e protezione, in particolare per le persone più vulnerabili come anziani, bambini piccoli, persone con malattie croniche e lavoratori esposti al sole. Attivo dal 26 maggio, il Sistema nazionale di prevenzione del caldo prevede un pacchetto integrato di misure operative, già potenziato in vista del picco di calore previsto nei prossimi giorni.

☀️ ALLERTA CALDO – COME PROTEGGERSI

🔴 Attivo il Sistema Nazionale di Prevenzione Ondate di Calore

✅ Bollettini meteo-sanitari giornalieri per 27 città (rischio da 0 a 3): aggiornamenti lun-ven ore 11:00 su www.salute.gov.it

📞 Numero pubblico di emergenza e informazioni: 1500 (attivo lun-sab, ore 9.00-17.00)

📊 Monitoraggio in tempo reale

▪️ Mortalità urbana (SiSMG)

▪️ Accessi ai Pronto Soccorso

🛡️ Chi è più a rischio:

Anziani

Neonati e bambini piccoli

Persone con patologie croniche

Lavoratori all’aperto

🧊 Le 10 regole contro il caldo (campagna “Proteggiamoci dal caldo”)

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde Bevi molta acqua, anche se non hai sete Rinfresca gli ambienti e usa ventilatori/climatizzatori con attenzione Indossa abiti leggeri e chiari, proteggi testa e occhi Evita sforzi fisici e attività all’aperto nelle ore calde Mangia leggero, preferisci frutta e verdura Conserva correttamente i farmaci Fai attenzione a chi è solo, fragile o non autosufficiente Non lasciare mai persone o animali in auto Consulta il medico in caso di malori o sintomi da calore

👨‍👩‍👧‍👦 Aiutiamo chi è più fragile: controlliamo vicini anziani, familiari, persone in difficoltà

📌 Tutte le info e i bollettini su: 🔗 www.salute.gov.it/caldo

