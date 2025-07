Caldo, anche i riders nell’ordinanza della Regione

Bari – Ci sono anche i riders tra le categorie che la Puglia prova a proteggere dal caldo e dal lavoro in condizioni di difficoltà. Il governatore, infatti, ha prolungato ed esteso l’ordinanza che aveva firmato il 18 giugno scorso – rivolta principalmente al settore agricolo e forestale, ma anche edilizia cave e cantieri – e che resterà in vigore fino al 15 settembre, allargandone l’efficacia anche a tutela di coloro che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote”. I riders, appunto. Lo avevano chiesto i democratici, nelle scorse ore, provando a colmare un vuoto normativo che rischiava di diventare una condanna quotidiana. E così, sarà vietato lo svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore comprese tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio Worklimate segnali un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author