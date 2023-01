Tutti a caccia di Leonardo Perez. Il centravanti mesagnese è in uscita dalla Virtus Francavilla, e sebbene sia reduce da una prima metà stagionale poco entusiasmante, sono tanti i club di Serie C interessati a garantirsi le sue prestazioni. Sulle tracce della punta ex (tra le altre) di Ascoli e Pisa, ci sarebbero Fidelis Andria e Giugliano su tutte, ma anche Latina e Renate avrebbero chiesto informazioni. La formula ideale, al momento, sembra quella del prestito secco, con la Virtus che come da obiettivo abbasserebbe il proprio monte ingaggi per puntare sui giovani. Restando in tema, i biancazzurri avrebbero messo nel mirino un terzino di proprietà della Juventus, appartenente al gruppo Next Gen. Si tratta del classe 2002 Giuseppe Verduci, che proprio oggi ha compiuto 21 anni. 7 presenze raccolte in stagione con addosso la casacca bianconera, con tanto di gol messo a segno in Coppa Italia Serie C. Dopo Minelli, la Virtus punta un altro giovane di proprietà della Juventus, in questo caso under. Un rinforzo sia per la corsia mancina che per la retroguardia, essendo lo stesso Verduci adattabile anche nel ruolo di braccetto a sinistra. Prosegue intanto la preparazione in vista dell’imminente ritorno in campo, con i biancazzurri che sabato pomeriggio saranno di scena a Messina a caccia della prima gioia esterna stagionale. Un match sulla carta abbordabile, ma di sicuro non semplice, con la formazione siciliana che avrà tutte le intenzioni di tirarsi fuori dai guai

