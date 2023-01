Calciomercato: Taranto stringe per Rossetti e Micovschi

Nelle prossime ore, il mercato del Taranto potrebbe entrare nel vivo. Il diesse Luca Evangelisti è all’opera per rimpinguare l’organico a disposizione di Eziolino Capuano. Il club rossoblu sta stringendo per Simone Rossetti, attaccante classe 1997 in forza al Renate, e per Claudiu Micovschi, esterno offensivo e seconda punta 1999, dell’Avellino

