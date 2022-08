MONOPOLI – Abdul Guiebre al Modena, Alberto Savini all’Andria che rescinde Messina, Cerignola su Sicurella. Si muovono le pugliesi di Serie C nelle ultime due settimane di calciomercato. Guiebre è praticamente un giocatore degli emiliani e dopo la gara contro il Cosenza si unirà alla truppa di Tesser. Il Monopoli va così su un terzino sinistro, con i nomi di Anastasio e Nicoletti in cima alle preferenze della società. Armando Anastasio, classe ’96, si è diviso nell’ultima stagione tra Reggiana e Pordenone, con cui ha collezionato 11 gare. Manuel Nicoletti, invece, è passato da Monopoli due stagioni fa, prima di essere ceduto al Foggia che a sua volta l’ha venduto al Crotone, dove ora sembra essere chiuso da Giron. Per il ruolo di esterno alto sembra ancora viva la pista Terrani. Ha superato il periodo di prova con l’Andria, invece, il portiere Savini, classe ’99 che lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Albinoleffe. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il calciatore di Druento, ha indossato in carriera anche le maglie di Arconatese e Savoia nel massimo campionato dilettantistico. Savini è già a disposizione dello staff tecnico biancazzurro. Tenta il colpo Sicurella, invece, l’Audace Cerignola. Il 28enne centrocampista siciliano è attualmente svincolato dopo una stagione ad Arezzo in Serie D.