CERIGNOLA E ANDRIA – La notizia era nell’aria da tempo. Ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità. Lorenzo Gonnelli e Filippo D’Andrea sono due nuovi giocatori dell’Audace Cerignola. Il difensore classe ’93 e l’attaccante classe ’98 vanno così a rimpolpare una rosa a cui adesso manca soltanto un attaccante che faccia da alternativa a Malcore per presentarsi ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Lorenzo Gonnelli, classe ’93, proviene dal Cesena, dove lo scorso anno ha centrato i playoff. 55 presenze in Serie B con la maglia del Livorno, oltre 150 in C con Pontedera, Cesena, Alessandria e Livorno. Comporrà la coppia di centrali con Alessandro Ligi dando esperienza ad una squadra giovane al suo debutto assoluto in Serie C. Due ufficialità anche in casa Andria: Andrea Arrigoni e Simone Paolini. Arrigoni, classe ’88, era svincolato dopo l’esperienza a Teramo, chiusa con 4 reti in 35 gare. Paolini, invece, classe ’97, è una mezzala di oltre 190 cm che ha chiuso lo scorso campionato con la maglia della Pistoiese, con cui ha giocato 9 gare. Nella sua carriera anche 57 partite con la maglia del Fano. Praticamente fatti anche il portiere Agostino, ex Teramo e il difensore Delvino, che arriverà dal Francavilla dove finirà Fois. In prova, infine, il difensore classe 2001 Niccolò Bellucci, scuola Sassuolo, lo scorso anno 14 presenze a Teramo. Cresce nel frattempo l’attesa per i calendari, che verranno compilati nella giornata di venerdì, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato su Campobasso e Teramo.