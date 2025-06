Calciomercato Serie A: Osimhen, ultimatum del Galatasaray

La Fiorentina ci prova con Morata, che piace anche al Como. Colpani e Pessina verso il Genoa

Il Galatasaray rompe gli indugi e lancia un ultimatum a Victor Osimhen. Il club turco ha raggiunto un’intesa preliminare con il Napoli per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante nigeriano, ma attende ancora una risposta dal diretto interessato. A esplicitare il malumore è stato il vicepresidente Abdullah Kavukcu: «Il nostro tempo sta per scadere, gli abbiamo fatto un’offerta più alta di quelle europee. Dopo le vacanze venga al tavolo e decida».

Nel frattempo, i giallorossi ritrovano Nicolò Zaniolo, che rientra a Istanbul dopo il mancato riscatto della Fiorentina, come Colpani, che torna al Monza ma è seguito dal Genoa, interessato anche a Pessina.

Il Napoli, dal canto suo, lavora al futuro sotto la guida di Antonio Conte: resta viva la pista con il Liverpool per Darwin Nunez, con Lorenzo Lucca come alternativa. Si monitorano Federico Chiesa, su cui è attivo anche il Milan, e soprattutto Ndoye del Bologna, vero pallino dell’allenatore. Gli emiliani però fanno muro anche per Beukema. La pista Lookman si è raffreddata a causa dei 50 milioni chiesti dall’Atalanta.

Capitolo difesa: Rafa Marin si trasferirà al Villarreal, mentre è stata smentita ogni trattativa per Milinkovic Savic del Torino. Il portiere Caprile sarà invece riscattato dal Cagliari.

Sul fronte mercato, il Milan insiste con il Valencia per Javi Guerra, ma il club spagnolo ha già respinto 16 milioni più 4 di bonus. Sempre viva la trattativa per Tiago Santos dal Lilla. Più complicata quella per Wesley del Flamengo, valutato 30 milioni, cifra ritenuta eccessiva anche dalla Roma, che è impegnata a sfoltire l’organico in vista dei paletti imposti dal fair play finanziario. Il nuovo direttore sportivo Massara osserva i profili di Aguerd del West Ham, O’Riley in uscita dal Brighton e Boving dello Sturm Graz. Offerto Gudmundsson, ma la società giallorossa ha declinato.

La Fiorentina, dopo aver ufficializzato Fazzini dall’Empoli e Viti dal Nizza, osserva la situazione legata a Moise Kean, conteso dal Manchester United e dall’Al Qadsiah, disposto a pagare la clausola da 52 milioni. Restano vive anche le ipotesi Bonny (il Parma chiede 25 milioni all’Inter) e Morata, che potrebbe raggiungere Fabregas al Como.

Il Pisa punta su Giovanni Simeone, mentre la Lazio sogna Giacomo Raspadori, che però potrà arrivare solo in caso di partenza di Castellanos. Infine, l’Udinese è pronta a cedere in Serie B Simone Pafundi, seguito da Spezia e Avellino.

