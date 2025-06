Calciomercato Serie A: Napoli su Nunez e Chiesa, Juve monitora Sancho

Il Milan ha chiuso Granit Xhaka, la Fiorentina è vicina a Fazzini dopo aver preso Dzeko, il Man UTD vuole Carnesecchi dell’Atalanta



Il Napoli, fresco campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, guarda con fiducia al futuro e punta a rinforzare la rosa in vista delle competizioni europee. Il presidente Aurelio De Laurentiis, in sinergia con il nuovo allenatore Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna, è pronto a investire sul mercato con risorse che pochi club in Italia possono vantare.

Uno dei nodi principali da sciogliere è il futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha declinato un’offerta dell’Al Hilal, puntando a una squadra di vertice in Europa. Il Galatasaray, dove ha brillato nella stagione appena conclusa, potrebbe affondare il colpo pagando la clausola rescissoria da 75 milioni valida per l’estero, ma il sogno del giocatore resta la Premier League. In quest’ottica, il Napoli osserva con interesse Darwin Nunez, messo sul mercato dal Liverpool, e ipotizza un’operazione complessa che potrebbe coinvolgere anche Federico Chiesa, desideroso di tornare protagonista in Italia.

Sempre sul fronte entrate, gli azzurri hanno messo nel mirino Johnny Cardoso, centrocampista italo-americano del Betis Siviglia, sul quale c’è anche l’Atletico Madrid. Si è invece arenata la trattativa per Lorenzo Lucca dell’Udinese, mentre si registra un inserimento nella corsa a Rasmus Hojlund, che l’Inter aveva sondato con il Manchester United.

La Roma, con il nuovo direttore sportivo Ricky Massara, è al lavoro per chiudere alcune cessioni strategiche entro il 30 giugno, necessarie per sistemare il bilancio. È ormai ai dettagli il trasferimento di Leandro Paredes al Boca Juniors, mentre Eldor Shomurodov è conteso tra Istanbul Basaksehir e Rennes, con i turchi in vantaggio. Il giocatore, però, strizza l’occhio alla MLS.

In entrata, i nomi più concreti per i giallorossi sono Lucumi (Bologna, clausola da 28 milioni valida fino al 10 luglio), De Cuyper (Bruges) per la fascia destra e Krstovic (Lecce) in attacco. Profili che convincono Gian Piero Gasperini, ma non infiammano la tifoseria.

La Juventus continua a monitorare la situazione di Jadon Sancho, mentre attende la decisione di Dusan Vlahovic sull’offerta del Fenerbahce. Con il Paris Saint-Germain è stato raggiunto un accordo per prolungare di un anno il prestito di Kolo Muani, mentre resta complessa la pista che porta a Conceicao del Porto. Per l’attacco emerge il nome di Ermedin Demirovic dello Stoccarda. Intanto, con il West Ham si discute di un possibile scambio tra Daniele Rugani e il marocchino Nayef Aguerd.

Il Milan, vicino alla chiusura per Granit Xhaka, sta stringendo i tempi con il Bayer Leverkusen. In uscita, Luka Jovic è in trattativa con il Botafogo per un possibile ritorno in Sudamerica.

In casa Fiorentina, dopo l’arrivo di Edin Dzeko, si attende solo l’ufficialità per Jacopo Fazzini dell’Empoli, operazione da 10 milioni di euro. L’Udinese, invece, ha offerto 3,5 milioni al Venezia per Gianluca Busio, ma la cifra è stata ritenuta insufficiente.

Per quanto riguarda l’Atalanta, il Manchester United ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro per Marco Carnesecchi, ma l’operazione è subordinata alla cessione di André Onana.

Infine, la Lazio è bloccata dall’indice di liquidità e dovrà completare alcune cessioni prima di chiudere colpi in entrata. Nel frattempo, prosegue il dialogo con il PSV Eindhoven per il trequartista Til, in scadenza nel 2026. Nel pacchetto potrebbe rientrare anche Noslin, profilo gradito al club olandese.

