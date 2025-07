Calciomercato Serie A: Napoli, accordo col Galatasaray per Osimhen

Inter su Nkunku e Xhaka, Calha verso addio, Roma, per Ferguson e Wesley servono 45 milioni; Milan-Boniface; Fiorentina, 4 milioni all’anno per Kean

Il Napoli si conferma protagonista del calciomercato estivo. Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray sarebbe ormai prossimo alla definizione: il club turco ha espresso la disponibilità a pagare la clausola da 75 milioni di euro, con una proposta articolata in 40 milioni subito e due rate da 17,5 milioni ciascuna. Il presidente Aurelio De Laurentiis valuterà la chiusura dell’accordo subordinata alla presentazione di adeguate garanzie bancarie.

Una volta conclusa l’operazione, il Napoli è pronto a reinvestire. Dopo aver praticamente definito l’arrivo di Beukema dal Bologna per circa 30 milioni di euro più bonus, la società partenopea punta ora su Ndoye sempre dal Bologna e su Noa Lang del PSV Eindhoven, vista l’impossibilità di arrivare a Garnacho, intenzionato a restare in Premier League. Per il reparto offensivo, il club azzurro guarda anche a Lorenzo Lucca dell’Udinese, valutato 30 milioni, su cui è forte anche l’interesse dell’Atalanta, desiderosa di reinvestire parte dei proventi della cessione di Retegui in Arabia Saudita.

Anche la Juventus è in piena riflessione, soprattutto su Dusan Vlahovic, che potrebbe finire nel mirino del Milan, a caccia di alternative a Boniface (valutato 40 milioni dal Bayer Leverkusen) e Jackson del Chelsea. Intanto, i bianconeri valutano l’offerta dell’Everton per Douglas Luiz e seguono Andr’ del Wolverhampton come possibile sostituto. Sul fronte offensivo, si lavora per prolungare il prestito di Kolo Muani con il PSG, e si tenta di abbassare le richieste del Porto per il riscatto di Francisco Conceiçao.

Tra le squadre più attive c’è anche l’Inter, che guarda con interesse a Nkunku in uscita dal Chelsea. In caso di arrivo del francese, si aprirebbe alla cessione in prestito di Francesco Pio Esposito, seguito da diversi club. Cristian Chivu, chiede l’arrivo del giovane difensore Leoni del Parma, ma servirà prima una cessione in difesa: il nome è quello di Francesco Acerbi. In caso di addio a Calhanoglu, sempre seguito dal Galatasaray, i nerazzurri valutano Granit Xhaka in uscita dal Leverkusen. Piace anche Rios del Palmeiras, trattato da tempo dalla Roma, che resta in corsa per il giocatore. Il centrocampista, detentore del 10% del proprio cartellino, si sarebbe detto disposto a rinunciare alla sua quota pur di favorire il trasferimento in Serie A.

In casa Roma, restano calde le piste che portano al Brighton. I giallorossi lavorano per O’Riley e hanno incassato l’ok di Ferguson, ma il club inglese non apre al prestito e chiede 45 milioni per la cessione definitiva. Resta attuale anche la trattativa con il Flamengo per Wesley, confidando nella volontà del giocatore di venire in Italia per ammorbidire le richieste dei brasiliani.

Sul fronte attaccanti, Moise Kean, in uscita dalla Juventus, avrebbe rifiutato la destinazione in Arabia Saudita: prende corpo l’ipotesi Fiorentina, pronta a offrirgli un contratto da 4 milioni a stagione. Il Milan, nel frattempo, studia il profilo di Fran Garcia del Real Madrid come alternativa a Theo Hernandez, ma la trattativa si presenta complessa.

Alexis Sanchez lascerà l’Udinese per trasferirsi al Fenerbahce. Fadera del Como è conteso da Sassuolo e Cagliari, mentre il Pisa punta a chiudere con il Venezia per Idzes. In uscita da Firenze potrebbe esserci Nzola.

