Calciomercato Serie A: Lazio su Lorenzo Insigne, Genoa boccia Vardy

La Juventus si muove sul mercato ma resta condizionata dal futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto da 12 milioni in scadenza nel 2026 rappresenta un ostacolo alle nuove operazioni. L’arrivo di Jonathan David non basta a completare il reparto offensivo, mentre l’eventuale acquisto di un ulteriore attaccante dipenderà dallo sblocco della situazione legata al centravanti serbo. Un incontro tra il dirigente Comolli e l’agente Ristic non ha per ora sciolto i nodi contrattuali. Sullo sfondo c’è il Milan, che monitora a fari spenti. La Juventus valuta anche la possibilità di rinnovare il prestito di Kolo Muani con il Paris Saint-Germain.

Intanto sfuma l’ipotesi Gyokeres, vicino all’Arsenal per circa 80 milioni di euro, mentre il Napoli segue con interesse la situazione legata a Victor Osimhen, che avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Galatasaray. Il club partenopeo non si opporrebbe, ma pretende il pagamento integrale della clausola da 75 milioni.

A Roma, prende corpo l’idea di una formazione Under 23 da iscrivere alla Serie C, ma al momento il progetto resta bloccato a causa della mancanza di impianti omologati in città e provincia. Il Trastevere, per esempio, ha rinunciato alla promozione proprio per motivi legati all’impiantistica. Sul mercato, il direttore sportivo Massara lavora a un doppio colpo dal Flamengo: Wesley e Leo Ortiz. Quest’ultimo è seguito anche dalla Juventus, che avrebbe abbandonato la pista Balerdi per l’eccessiva richiesta economica del Marsiglia.

In casa Milan, il mancato raduno di Theo Hernandez e Ismael Bennacer è il segnale di un possibile addio. Il primo interessa all’Al Hilal che offre 20 milioni, a fronte di una richiesta di 25. Il secondo è al centro di una trattativa con il Marsiglia. Il Milan punta a reinvestire su Ardon Jashari, con un’offerta da 32,5 milioni più bonus al Bruges. Per la fascia destra si segue Pubill, mentre l’obiettivo per l’attacco resta Retegui, valutato 50 milioni dall’Atalanta.

Il Bologna ha ufficializzato Vitik e rifiutato un’offerta del Galatasaray per Lucumi. Il Lilla ha inserito Zhegrova nella lista dei partenti e il Napoli osserva con interesse, soprattutto se non dovesse arrivare a Ndoye.

Sfuma l’ipotesi Jamie Vardy al Genoa: il tecnico Patrick Vieira ha espresso parere negativo sull’arrivo dell’attaccante inglese. L’Inter continua a seguire Ederson e lavora per definire la posizione di Hakan Calhanoglu. La Fiorentina, in caso di mancata conferma di Moise Kean, valuta la richiesta in prestito di Endrick al Real Madrid. Il Betis Siviglia insiste per Mandragora.

La Lazio valuta l’ingaggio di Lorenzo Insigne, attualmente al Toronto, ma deve prima risolvere le criticità legate all’indice di liquidità.

