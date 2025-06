Calciomercato Serie A: Juve su Sancho e David, Kean verso l’Arabia

Il Bologna stringe per Immobile. Como in pressing per Thiaw e Morata. L’Inter non molla Bonny, ma il Parma chiede 25 milioni

Mentre la Juventus è impegnata nel Mondiale per club, la società bianconera continua a lavorare intensamente sul mercato. Prosegue il pressing su Jadon Sancho, esterno del Manchester United, su cui non sembrano esserci più concorrenti, con il Napoli che si è defilato. I contatti sono ripresi e si ipotizza un’operazione che possa includere Douglas Luiz, interessato a tornare in Premier League.

Sul fronte offensivo, la Juve resta vigile. Victor Osimhen e Jonathan David sono i nomi principali per il ruolo di centravanti, ma eventuali sviluppi dipenderanno dalla cessione di Dusan Vlahovic.

Il Napoli è attivo su più tavoli. Con Noa Lang, esterno del PSV, c’è già un accordo sul contratto, mentre resta da definire l’intesa tra club. L’offerta del ds Giovanni Manna è di 28 milioni di euro. Più complicata la pista Dan Ndoye, per il quale il Bologna chiede 40 milioni. Per la difesa si punta su Giorgio Scalvini, già contattato da Antonio Conte, ma l’Atalanta lo valuta non meno di 50 milioni.

Si scalda nel frattempo l’asse tra Como e Milan: le due società hanno raggiunto un’intesa per il passaggio di Malick Thiaw alla corte di Cesc Fabregas per 25 milioni. Il club lariano ha proposto al difensore un ingaggio da 4 milioni annui. I due club trattano anche Álvaro Morata, per il quale si cerca la risoluzione anticipata del prestito con il Galatasaray. Il Como segue inoltre Roberto Piccoli del Cagliari, Jesus Rodriguez del Betis e Kuhn del Celtic, autore di 21 gol e 15 assist in 51 presenze.

Il Milan, tramite il ds Igli Tare, punta anche sul giovane Ahanor, classe 2008 del Genoa, che il club rossoblù però non intende cedere.

In casa Inter, nonostante il buon rendimento di Francesco Pio Esposito, si accelera per Bonny del Parma, valutato 25 milioni. L’Inter cercherà di abbassare la richiesta inserendo contropartite tecniche. Proprio il giovane Leoni, talento degli emiliani, interessa al Milan.

A Firenze, tiene banco il futuro di Moise Kean: dal 2 luglio sarà attiva la clausola da 52 milioni, cifra che l’Al Qadsiah è pronta a versare, offrendo all’attaccante un contratto da 15 milioni l’anno. Nicolò Zaniolo ha lasciato la Fiorentina: è sotto contratto con il Galatasaray fino al 2027 e il Torino starebbe valutando la fattibilità dell’acquisto.

Il Bologna è determinato a chiudere per Ciro Immobile, ma il nodo resta l’ingaggio: al Besiktas percepisce 6 milioni, mentre in Emilia ne guadagnerebbe 2. Il suo agente sta trattando una buonuscita con i turchi. Gli emiliani sono interessati anche a Hans Nicolussi Caviglia, ma devono battere la concorrenza del PSV Eindhoven.

La Roma valuta la cessione di Angelino, per cui sarebbe arrivata un’offerta dall’Al Nassr. Dall’Arabia Saudita, Franck Kessié si è proposto direttamente al nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Si discute con il Marsiglia per un possibile scambio tra Evan Ndicka e Ismaël Koné. Piacciono anche Georges Mikautadze e Tanner Tessmann, entrambi di proprietà del Lione, recentemente retrocesso. Con il Bournemouth, infine, è stato avviato un contatto per il difensore Marcos Senesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author