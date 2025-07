Calciomercato Serie A: Joao Mario alla Juve, Milan sonda Zirkzee

Il Napoli ufficializza Milinkovic-Savic e non molla Ndoye. Roma: dopo l’arrivo di Ferguson, si attende quello di Wesley

Joao Mario è un nuovo giocatore della Juventus, ma non si tratta dell’ex centrocampista dell’Inter: il calciatore in questione è un difensore del Porto, coinvolto in un’operazione che porterà in direzione opposta Alberto Costa. Lo scambio tra i due club è stato strutturato in modo da generare plusvalenze immediate per entrambe le società: il Porto verserà 15 milioni di euro più uno di bonus nelle casse bianconere, cifra inferiore rispetto ai 20 richiesti allo Sporting, ma sufficiente per ottenere un vantaggio contabile. La cessione di Joao Mario, dal canto suo, garantirà ai portoghesi un incasso stimato attorno ai 12 milioni.

Nel frattempo, in casa Juventus, si lavora sul mercato in uscita: Timothy Weah è ormai vicino al trasferimento al Marsiglia. Per rimpiazzarlo, il direttore generale Comolli valuta più opzioni: è stato accantonato Jadon Sancho per motivi legati all’ingaggio, mentre restano attive le piste su Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lucas Vazquez (svincolato dal Real Madrid) e Vagnoman (Stoccarda). Intanto è ufficiale il ritorno di Francisco Conceiçao.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato: ha annunciato l’arrivo del portiere Vanja Milinkovic-Savic, che affiancherà Alex Meret. In uscita Ngonge, destinato al Torino, mentre i granata hanno scelto per la porta l’uruguaiano Israel, ex Juve Next Gen, proveniente dallo Sporting Lisbona.

Ai microfoni di Radio Crc, l’agente Vincenzo Morabito ha confermato che “la trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye si è complicata”: il club partenopeo ha offerto 35 milioni più 5 di bonus, ma il Bologna resta fermo a 45. Nella corsa si è inserito anche il Nottingham Forest, ma il giocatore, secondo Morabito, “vuole solo Napoli e Conte”. Intanto, a Napoli si valuta con attenzione anche la pista Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, seguito anche da Atalanta e in modo più distaccato dalla Roma.

Proprio la Roma ha ufficializzato Lewis Ferguson e resta in attesa di Wesley. Intanto Pierluigi Gollini non ha trovato l’intesa con la Cremonese e potrebbe restare come vice Svilar. Dal Verona dovrebbe arrivare il difensore Ghilardi per circa 10 milioni, mentre gli scaligeri hanno acquisito lo spagnolo Santiago dal Getafe.

Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha dichiarato: “Zaccagni al Napoli? No, De Laurentiis farà di tutto per Ndoye”. Quanto a Gaetano Oristanio, l’agente ha confermato i contatti con il Torino, che piace molto al tecnico Baroni. Sull’attaccante Francesco Pio Esposito, Giuffredi ha sottolineato il rifiuto dell’Inter a una proposta allettante dell’Atalanta, evidenziando come il club nerazzurro punti sul ragazzo: “Chivu lo conosce bene e gli darà spazio”. Su Sebastiano Esposito, invece, si sono raffreddati gli interessamenti di Fiorentina e Cagliari.

Il Cagliari, intanto, ha ufficializzato Michael Folorunsho e ha ceduto Razvan Marin all’AEK Atene.

Dal fronte Milan, infine, arrivano indiscrezioni su un sondaggio effettuato con il Manchester United per Joshua Zirkzee: la pista è appena stata aperta, ma i rossoneri osservano con attenzione.

