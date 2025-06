Calciomercato Serie A: Bonny all’Inter per 24 mln, Osimhen aspetta la Juve?

Incubo Uefa per la Roma, Lazio su Weah, Immobile a Bologna. Milan vicino a Leoni del Parma: derby di mercato vinto sui nerazzurri

Bonny è ormai a un passo dal trasferimento all’Inter, che verserà 24 milioni di euro più 2 di bonus per assicurarselo. Il giocatore è atteso per le visite mediche e poi volerà direttamente negli Stati Uniti, dove raggiungerà il gruppo guidato da Cristian Chivu, tecnico che ha caldeggiato l’operazione.

L’arrivo del francese non dovrebbe cambiare il destino di Francesco Pio Esposito, destinato a rimanere in nerazzurro, nonostante alcune richieste di prestito. Diversa invece la posizione di Mehdi Taremi, che l’Inter cercherà di piazzare, magari proprio al Porto, club in cui l’iraniano non disdegnerebbe un ritorno.

Si riflette sul futuro di Valentin Carboni: la dirigenza valuterà se tenerlo in rosa o cederlo in prestito per garantirgli continuità. Sfuma invece definitivamente l’obiettivo Nico Paz, che resterà al Como almeno per un’altra stagione. Il Real Madrid non eserciterà la clausola di riacquisto in scadenza, rimandando ogni valutazione al 2026. Tra Inter e Real potrebbe però aprirsi un dialogo per Arda Guler, talento turco reduce da un’ottima stagione.

Sul fronte Leoni, il difensore del Parma sembra più vicino al Milan, che avrebbe superato l’Inter nella corsa per il classe 2006. Intanto, anche Juventus e Roma si contendono Wesley del Flamengo, ma il club brasiliano dovrà rivedere la richiesta di 30 milioni, considerata eccessiva da entrambi i club italiani.

La Roma, intanto, è sotto pressione. Il direttore sportivo Massara ha bisogno di chiudere cessioni entro domani per evitare sanzioni UEFA. Senza un acquirente per Angelino, il sacrificato potrebbe essere Evan Ndicka, che ha molti estimatori. Tra le ipotesi di rinforzo c’è Matt O’Riley del Brighton. Su Balerdi è forte la concorrenza della Juventus, e a Trigoria non intendono partecipare ad aste.

Sul fronte centrocampo, il Betis Siviglia ha chiesto Rolando Mandragora alla Fiorentina, mentre la Lazio valuta Timothy Weah in entrata. Per l’attacco, si avvicina l’arrivo di Ciro Immobile al Bologna.

Infine, il caso Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Antonio Conte lo convocherà per il ritiro, ma il centravanti nigeriano potrebbe decidere il proprio futuro solo dopo il 15 luglio, termine della clausola da 75 milioni valida per l’estero. La Juventus resta alla finestra, pronta a muoversi solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

