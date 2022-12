Calciomercato: Micovschi, il Taranto punta al prestito

Condividi su...

Linkedin email

Non è un mistero che Claudiu Micovschi piaccia a Eziolino Capuano. Il tecnico rossoblu lo ritiene il rinforzo ideale per il suo Taranto. L’Avellino potrebbe anche lasciar partire l’esterno offensivo classe 1999, ma l’ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dall’ingaggio del rumeno, considerato fuori portata per il Taranto. Per questo, il club rossoblu starebbe lavorando per un prestito fino al termine della stagione. Micovschi, legato all’Avellino fino al giugno del 2024, è seguito anche dal Monterosi.